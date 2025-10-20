Совет ЕС требует, чтобы все государства-члены подготовили собственные планы по диверсификации поставок "голубого топлива".

Совет Евросоюза одобрил предложение Европейской комиссии о полном запрете импорта российского газа с 1 января 2028 года, сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

На сайте отмечается, что запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов. В частности краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут продолжаться до 17 июня 2026 года, тогда как долгосрочные контракты могут действовать до 1 января 2028 года.

При этом вводится система предварительного разрешения на импорт газа, чтобы российское "голубое топливо" не попадало на европейский рынок под видом транзита или смешанных поставок. Согласно сообщению на сайте Совета Европейского Союза, предполагается, что страна-член ЕС, которая хочет импортировать российский газ в течение переходного периода, должна предоставить информацию о дате и сроке действия контракта на поставку, законтрактованные объемы и любые изменения в контракт минимум за месяц до планируемой даты импорта. Для нероссийского газа информация, необходимая для получения разрешения на его импорт, должна быть подана минимум за 5 дней до даты ввоза.

В то же время не все страны, в случае одобрения регламента в нынешней редакции, будут обязаны получать разрешение.

"Совет ЕС поручает Еврокомиссии составить список стран, освобождаемых от этой процедуры, в течение пяти дней после вступления в силу регламента", - отмечается в сообщении.

Также предлагается ввести дополнительные механизмы мониторинга и нотификации, чтобы предотвратить попадание российского газа в ЕС по процедуре транзита (то есть газа, проходящего через территорию Евросоюза на пути к другому пункту назначения, не попадая на европейский рынок).

Совет ЕС также требует от всех стран-членов подать национальные планы диверсификации, в которых изложены меры и потенциальные вызовы для диверсификации поставок газа. Совет согласился освободить от этого требования те страны-члены, которые могут продемонстрировать, что они больше не получают прямого или опосредованного импорта российского газа.

Предполагается, что председательствующая в Совете ЕС страна начнет переговоры с Европарламентом относительно окончательного текста решения о запрете импорта российского газа после того, как последний примет свою позицию.

Отказ Европейского Союза от российского газа - последние новости

18 июня Евросоюз представил план постепенного отказа от российского газа и нефти. Согласно документу, ЕС прекратит импорт российских энергоносителей 31 декабря 2027 года.

В свою очередь президент США Дональд Трамп и его команда призвала ЕС ускорить отказ от импорта российских энергоносителей. На фоне призывов Трампа, европейцы представили 19-й пакет санкций, который может предусматривать ускоренный отказ от импорта российского сжиженного газа.

Для дополнительного стимулирования отказа от российской нефти, Брюссель рассматривает возможность введения пошлины на импорт "черного золота" из Москвы.

Между тем министры энергетики Европейского Союза намерены согласовать общую позицию по запрету всех поставок газа из России до конца 2027 года.

