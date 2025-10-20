Страны ЕС все ближе к окончательному запрету российского газа: названы сроки

Министры энергетики Европейского Союза намерены согласовать общую позицию относительно запрета всех поставок газа из России до конца 2027 года, пишет Bloomberg.
В понедельник, 20 октября, состоится встреча чиновников в Люксембурге. Предлагается сначала запретить российские поставки по краткосрочным контрактам до середины июня.
При этом исключение сделают для стран, которые не имеют выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия. Запрет на долгосрочные сделки вступит в силу через 18 месяцев.
Отмечается, что запрет ЕС требует лишь квалифицированного большинства голосов, поэтому он может быть принят даже при возражениях отдельных участников.
Также должны состояться переговоры с Европейским парламентом, который призывает к более быстрому отказу закупки российского газа и прекращению импорта нефти с начала следующего года. Главная цель - достичь окончательного соглашения до конца года.
Кроме того, Еврокомиссия предлагает запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) до конца текущего года. Лидеры, вероятно, обсудят это на встрече в Брюсселе в конце этой недели.
Европейский Союз получает около 15% своих поставок СПГ из Москвы, что делает Россию вторым по величине поставщиком топлива в Европу после США, а ежемесячный счет за этот импорт составляет от 500 до 700 миллионов евро.
Отказ ЕС от российского газа и нефти
18 июня Евросоюз представил план постепенного отказа от российского газа и нефти. Согласно документу, ЕС прекратит импорт российских энергоносителей 31 декабря 2027 года.
В свою очередь президент США Дональд Трамп призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей быстрее. В результате европейцы презентовали 19-й пакет санкций, который может предусматривать ускоренный отказ от импорта российского сжиженного газа.
Для дополнительного стимулирования отказа от российской нефти, Брюссель рассматривает возможность введения пошлины на импорт "черного золота" из Москвы.