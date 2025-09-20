Эти планы не связаны с предложениями по новому пакету санкций ЕС.

Европейский Союз может ввести пошлины, которые будут направлены на оставшийся импорт российской нефти. Об этом заявили лица, которые знакомы с этим вопросом, для Bloomberg.

В частности исполнительная власть блока пересматривает вопрос о продлении импорта российской нефти через нефтепровод "Дружба", который поставляет нефть в Венгрию и Словакию. По словам источников издания, таким образом этот шаг больше всего повлияет на эти поставки, если они не будут постепенно прекращены.

"Будапешт и Братислава до сих пор не желали диверсифицировать источники поставок нефти, отказываясь от нефти из Москвы, и блокировали меры, которые, по их мнению, ставят под угрозу их энергетическую безопасность", - отметили в материале.

Отмечается, что эти планы не связаны с предложениями по новому пакету санкций, который ЕС представил в пятницу. В частности предложенные ограничения включают запрет на российский сжиженный газ, который сначала будет введен против краткосрочных контрактов через шесть месяцев после вступления в силу, а уже потом к долгосрочным соглашениям с 1 января 2027 года.

"В рамках этого пакета ЕС также предложил ввести санкции против более 100 нефтяных танкеров, входящих в теневой флот Москвы, а также другие меры, направленные против субъектов, которые обеспечивают торговлю энергоносителями, в том числе в третьих странах. Послы ЕС были проинформированы о предложениях по санкциям в пятницу. Они отказались предоставить подробную информацию о сроках и масштабах возможных торговых мер", - добавляют в Bloomberg.

По словам журналистов, по сравнению с санкциями, для принятия которых требуется поддержка всех государств-членов, торговые меры, такие как пошлины, требуют только поддержки большинства столиц.

"Эти меры позволят ЕС выполнить ключевое требование президента Дональда Трампа к блоку как условие присоединения США к союзникам в санкциях против России за ее нежелание прекратить войну против Украины. Трамп неоднократно заявлял, что ЕС должен прекратить покупать российскую нефть и газ. Почти все государства-члены прекратили импорт трубопроводом и морским транспортом, но Венгрия и Словакия остаются в стороне", - напомнили в издании.

Вопрос российской нефти - что говорят Венгрия и Словакия

Ранее министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока ответил на призыв Трампа прекратить импорт российской нефти. По его словам, США с большим пониманием относятся к импорту российского газа и нефти Венгрией и Словакией, чем Европейский Союз.

Бока подчеркнул, что Будапешт поддерживает "прямой контакт" с Вашингтоном по этому вопросу, а не "через прессу".

В то же время министр экономики Словакии Дениса Сакова назвала условие, при котором ее страна прекратит поставки российской нефти. Она подчеркнула, что этого не произойдет, пока государство не будет иметь достаточно альтернативных источников поставок.

"Прежде чем мы сможем полностью взять на себя обязательства, нам нужно создать соответствующие условия, иначе мы рискуем серьезно повредить нашей промышленности и экономике", - сказала Сакова.

