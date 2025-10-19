Европа ищет законный способ, который бы не запретили европейские же суды.

Руководство Европейского Союза хочет ввести новый санкционный инструмент для противодействия так называемому теневому танкерному флоту России. Об этом пишет Reuters.

Дипломатический орган Европейского Союза, Европейская служба внешних действий (ЕВС), призывает государства-члены поддержать морскую декларацию, которая позволит организовывать проверки танкеров российского "теневого флота" в сотрудничестве с государствами, под флагами которых формально ходят эти суда.

"Государства-члены ЕС все больше демонстрируют восстановленный импульс к более решительным правоохранительным действиям, направленным на борьбу с теневым флотом (например, действия Франции против судна Boracay, предыдущие действия Эстонии по Kiwala, Германии по Eventin и Финляндии по Eagle S)", - говорится в справочном документе Европейской службы внешних действий.

Проект декларации в частности предлагает заключить соглашения между ЕС и так называемыми государствами флага, чтобы европейцы могли осуществлять "предварительно санкционированные высадки на борт для проверок". Это должно в частности решить проблему увеличения количества случаев фейковой регистрации танкеров под флагами стран, которые не давали на это разрешения.

По оценкам ЕС, сегодня российский "теневой флот" насчитывает от 600 до 1400 танкеров, из которых более 400 уже находятся под европейскими санкциями. После того, как ЕС примет 19-й пакет санкций - вероятно, в течение следующей недели - это количество возрастет примерно до 560 судов.

Теневой флот РФ: последние новости

Как писал УНИАН, Россия продолжает наращивать теневой флот танкеров для обхода так называемого потолка цены при экспорте российской нефти. Новые суда приходят на замену тем, что уже попали в санкционные списки.

При этом судебная система Европы фактически блокирует попытки европейских государств бороться с теневым флотом. Даже в случае задержания судов и экипажей европейские суды отпускают их за недостатком доказательств в преступной деятельности.

