Российский танкер был зафиксирован для перевалки топлива в открытом море у берегов Малайзии.

Россия нашла новый маршрут для перевалки сжиженного природного газа, чтобы обойти западные санкции. Как пишет Bloomberg, танкер Perle, перевозящий сжиженный природный газ с российского экспортного завода, находящегося под санкциями США, был зафиксирован для редкой перевалки топлива в открытом море у берегов Малайзии.

Согласно спутниковым снимкам, судно Perle в настоящее время стоит на якоре параллельно другому судну примерно в 90 километрах к востоку от Малайзийского полуострова. Положение судна типично для маневра "судно-судно" и предполагает, что суда находятся в процессе перевалки груза.

Издание отмечает, что хотя этот район и является популярным местом перевалки сырой нефти в открытом море, часто между так называемыми танкерами "теневого флота", такие операции технически сложны и нетипичны для природного газа.

"Анализ Bloomberg предполагает, что это может быть первый задокументированный случай перевалки российского СПГ в водах Малайзии", - отмечается в статье.

Спутниковые снимки и данные отслеживания судов указывают на то, что другое судно — CCH Gas. Согласно базе данных судоходства Equasis, в мае судно сменило владельца на гонконгскую компанию CCH-1 Shipping Co. При этом судно подает сигналы, указывающие на то, что оно находится в другом месте — распространённая практика судов "теневого флота", скрывающих своё точное местонахождение, называемая спуфингом.

По данным аналитической компании Kpler, отслеживающей данные о судах, танкер Perle ещё в феврале загрузил партию СПГ с завода "Портовая" на российском побережье Балтийского моря, а затем ждал несколько месяцев, до июля, прежде чем отправиться в Азию.

С момента введения санкций США в январе, судя по данным отслеживания судов, с завода "Портовая" не осуществлялся экспорт СПГ иностранным покупателям. Это означает, что это, вероятно, первый груз, отправленный на восток почти за год.

Россия активизировала усилия по экспорту СПГ

Завод "Арктик СПГ 2" начал поставки топлива из чёрного списка в Китай в конце августа, что совпало с визитом президента России Владимира Путина в Пекин.

6 сентября стало известно, что уже второй танкер с российским сжиженным газом с "Арктик СПГ-2" пришвартовался в Поднебесной, а по состоянию на конец сентября Китай получил 7 кораблей с "запрещенным газом".

