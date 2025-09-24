По словам президента Еврокомиссии, исполнительный орган ЕС стремится отказаться от российской нефти уже к концу 2027 года.

Европейская комиссия хочет ввести пошлины на нефть, которая импортируется из Российской Федерации, сообщила во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что ЕС уже сократил поставки нефти и газа, но добавила, что "некоторые объемы все еще поступают на европейский континент".

"Что мы делаем сейчас? Мы вводим санкции против тех портов, куда поступает из России сжиженный газ, и мы хотим ввести пошлины на поставки нефти, которая все еще поступает в Европейский союз", - отметила президент Еврокомиссии.

В ЕС отмечают, что это может простимулировать Венгрию и Словакию быстрее отказаться от российских энергоресурсов.

На вопрос, когда могут быть прекращены закупки нефти, фон дер Ляйен ответила:

Мы хотим сделать это раньше, до конца года у нас действует постепенная отмена. Сейчас предложены санкции, которые члены ЕС должны одобрить.

В то же время в своем аккаунте в соцсети X президент Еврокомиссии написала, что к 2027 году "Европа навсегда перевернет страницу российского ископаемого топлива".

Представитель Комиссии Олаф Гилл, в свою очередь, во время брифинга уточнил, что Евросоюз может повысить пошлины на российские нефть и газ. Он добавил, что такое предложение могут одобрить квалифицированным большинством стран-членов блока.

Отказ ЕС от российских энергоносителей - последние новости

18 июня Еврокомиссия представила план постепенного отказа от российской нефти и газа. Предполагается, что импорт энергоносителей из РФ будет прекращен до конца 2027 года.

После призыва президента США Дональда Трампа ЕС ускорил отказ от российских энергоносителей и представил новый санкционный пакет, который предусматривает запрет импорта сжиженного газа РФ.

Как отметили в Еврокомиссии, сейчас восемь государств-членов блока продолжают покупать российский газ. Кроме Венгрии и Словакии российское "голубое топливо" потребляют Бельгия, Франция, Греция, Нидерланды, Португалия и Испания.

Впрочем Венгрия, которая была непоколебимой стеной на пути отказа от российского газа начала искать ему альтернативу, хотя и не готова пока ему сказать окончательное "прощай". 9 сентября официальный Будапешт подписал 10-летнее соглашение об импорте "голубого топлива" из альтернативного источника, а также, по словам главы внешнеполитического ведомства страны Петера Сийярто, ведет переговоры о дополнительном импорте не российского газа.

