Со снижением температуры графики отключений света могут стать еще жестче.

Большинство ТЭС в Украине получили значительный уровень повреждений в результате атак российских оккупационных войск и не могут производить достаточно электроэнергии. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил энергетический эксперт Юрий Корольчук.

"По поводу разрушения ТЭС - нельзя говорить, что они на 90% не способны работать. Там есть объекты, на них повреждения соответствующего уровня - где-то от 30% до 70%. Но есть на них объекты, которые остаются в рабочем режиме", - сказал Корольчук.

Тепловые электростанции занимают большую площадь, это большие инфраструктурные комплексы, поэтому полностью разрушить их невозможно. Однако объемы выработки электроэнергии на них значительно сократились.

"Это очень большие объекты, их очень трудно разрушить - даже тем количеством ракет, которое мы видели. Но, конечно, они теряют свою роль для энергетики, потому что не могут производить необходимый уровень электроэнергии", - констатирует специалист.

По мнению Корольчука, со снижением температуры воздуха графики отключения света будут все жестче.

"Нас пока спасало то, что была теплая зима, и промышленность сокращала свою работу. Тоже ничего хорошего на самом деле, потому что это меньшая загруженность, меньшие зарплаты, меньше налогов и так далее. Но это давало нам пробалансировать предыдущие зимы", - резюмировал эксперт.

Удары по энергосистеме Украины: мнения экспертов

По состоянию на начало прошлой недели добыча электроэнергии на ТЭС в Украине фактически прекратилась, сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он отмечает, что основой для прохождения зимнего сезона для энергетики остаются 9 рабочих блоков АЭС.

В то же время эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев считает, что энергосистема Украины уязвима перед врагом из-за инспекции МАГАТЭ. Россия, по его словам, имеет доступ к отчетам инспекций этой организации, которые проверяют объекты в Украине, что существенно облегчает оккупантам задачу нанесения по ним масштабируемых ударов.

