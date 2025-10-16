По словам Геннадия Рябцева, утепление помещения позволяет сократить расход дров до 50%.

Накануне отопительного сезона, который, по прогнозам экспертов и чиновников, может быть сложнее предыдущих, украинцы задумываются, как эффективно согреть свои дома. Одной из альтернатив является отопление дровами. Этот способ менее удобен по сравнению с газом, но дрова могут быть резервным источником тепла. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Он отметил, что для отопления дровами нужно обеспечить надлежащие условия их хранения.

"Нужно, чтобы их влажность была нормальной... Кроме того нужно топить, нужно, чтобы вытяжка в печке была нормальная. То есть, с точки зрения удобства, отопление дровами уступает газу, но как резервный источник это возможно", - отметил эксперт.

Где купить дрова официально

Официально приобрести дрова в Украине возможно через государственный интернет-магазин ДроваЄ, или офлайн через ближайший филиал ГП "Леса Украины".

Рябцев отметил, что государственные лесхозы почти по всей территории Украины предоставляют возможность закупить дрова по приемлемой цене.

"Органы местного самоуправления должны знать, как обеспечить жителей территориальных общин дровами. Жителям нужно обращаться в соответствующие гослесхозы или органы местного самоуправления", - отметил эксперт.

На просьбу сравнить стоимость отопления помещения дровами и другими источниками тепловой энергии, Рябцев отметил, что это зависит от площади помещения и эффективности работы твердотопливного котла или печки. Аналитик добавил:

"Однозначно сказать нельзя. Иногда отопление дровами стоит дешевле, иногда дороже, но, безусловно, газ использовать удобнее чем твердое топливо или дрова, или уголь".

При этом он отметил, что за счет утепления помещения, которое отапливается, можно сократить расход топлива до 50%.

Сколько стоит 1 складометр дров

Стоимость дров от официальных лесхозов колеблется от 694,4 гривень за кубометр до более 3 тысяч гривень за куб дров. При этом, без авторизации через Bank Id, или по паспортным данным, в интернет-магазине государственного предприятия "Леса Украины" "Дрова Е" заказчику предлагается самовывоз дров из согласованного места с поставщиком.

Остальные интернет-магазины предлагают разные цены.

Так, на одном из столичных сайтов стоимость дров, в зависимости от фасовки и вида древесины, колеблется от 1600 до 2850 гривень за кубометр.

У другого конкурента - от 1800 до чуть более 2300 гривень за кубометр. Также предлагается колотые дрова в ящиках стоимостью 5400-6750 гривень за 2,1 складометра. Один складометр дров - это кубический метр плотно уложенных дров, что соответствует примерно 0,7-0,8 кубических метра (м³) цельной древесины.

Отопительный сезон 2025 года

На фоне ударов россиян по энергетике в нескольких городах предупредили о том, что предстоящий отопительный сезон будет непростым. В частности, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сказал, что зимой могут отключать свет и газ. Он не исключает, что голубое топливо будут выключать для нескольких микрорайонов.

Со своей стороны, мэр Львова Андрей Садовый заявил об отложении начала отопительного сезона на несколько недель. Он призвал жителей обеспечить себя альтернативными источниками тепла и помочь тем, кто не справится самостоятельно.

Самым сложным отопительный сезон, по оценкам энергетического эксперта Александра Харченко ожидается в Кривом Роге, Харькове, Сумах.

