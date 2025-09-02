На национальном уровне Украина к отопительному сезону подготовлена, однако власти на местном уровне остаются не готовы.

Украина входит в новый отопительный сезон с определенными уязвимостями. По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, слабым местом в этом сезоне может стать малый уровень запасов газа и промедление местных теплокоммунэнерго. Об этом говорится в статье УНИАН.

По его словам, в Украине сейчас "немного маловаты запасы газа". Однако "Нафтогаз" уже получил дополнительные кредиты на его закупку, что может исправить ситуацию.

"В целом, на национальном уровне, мы к отопительному сезону готовы неплохо. А вот что касается местных теплокоммунэнерго, то, к сожалению, много где они готовы плохо или вообще не готовы. Здесь есть опасность в части отопления. Особенно это Кривой Рог, Сумы и Харьков. Там, где постоянно удары, ситуация ожидается сложной", - сказал Харченко.

Он также отметил, что худшее состояние подготовки к зиме в Кривом Роге, поскольку там нужно восстанавливать значительную часть тепловых сетей. Также в сложной ситуации сами коммунальные предприятия, которые не готовы к отопительному сезону.

"В прошлом году там было где-то 450 домов без отопления всю зиму. Сколько будет в этом году - посмотрим. А в Харькове и Сумах главная проблема это то, что постоянные удары не дают наладить системы отопления, провести все профилактические работы и довести системы до полной готовности", - отметил эксперт.

Как выход из критической ситуации, Харченко советует разворачивать дополнительные "мини-ТЭЦ", способные поддержать города в условиях ударов по инфраструктуре. Харченко добавил:

"Мы подготовлены сейчас гораздо лучше. Мы точно гораздо сильнее и лучше защищены с точки зрения того, как реагировать на обстрелы. Поэтому "выключить" нас россиянам будет гораздо сложнее. Но возможно это или нет - пока не произойдет, мы так и не узнаем".

