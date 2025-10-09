Руслан Марцинкив считает, что без газа будт сидеть целые микрорайоны.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив раскрыл худший сценарий, который может ожидать украинцев этой зимой в результате российских ударов. Он считает, что кроме света, могут отключать еще и газ.

"Зима будет тяжелая. Я должен это сказать: худшее, что может быть, - это отключение газа. Такой сценарий вероятен - могут отключать газ целым микрорайонам. Поэтому ситуация будет сложная", - заявил городской голова в эфире радио "Западный полюс".

При этом он считает, что часть населения сможет пересидеть сложный период в селах или у родственников, но не у всех украинцев есть такая возможность.

"Проблемы с газоснабжением в государстве сегодня очень и очень большие, потому что враг бьет по газовой и электрической инфраструктуре", - пояснил Марцинкив.

В то же время он надеется, что газовщики смогут оперативно решать любые проблемы и не будет необходимости в масштабных отключениях газа.

Удары России по газовой инфраструктуре Украины - главные новости

Россия продолжает систематически атаковать энергетическую и, в частности, газовую инфраструктуру Украины. В частности, в ночь на 5 октября российские оккупанты нанесли второй за неделю массированный удар по газовым объектам, которые обеспечивают украинцев "голубым топливом" в отопительный период.

За два дня до этого враг ударил по газодобывающим объектам Харьковской и Полтавской областей, применив десятки ракет и дронов, не все из которых, к счастью, долетели до целей.

