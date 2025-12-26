Анастасия Горбачева

Отмечается, что в этом году в мае наблюдалась нетипичная активность на рынке солнечных электростанций.

Объем установленных в Китае в ноябре солнечных батарей достиг максимума за последние шесть месяцев. Всего за месяц установлено около 22 гигаватт солнечной энергии.

Издание Bloomberg пишет, что это самый высокий показатель с мая, когда объем новых установок достиг рекордного уровня.

Количество установок, как правило, растет ближе к концу года, поскольку девелоперы стремятся завершить проекты. Однако в этом году пик активности пришелся на более ранний срок, когда в мае, перед изменениями в политике, установки выросли до рекордных 93 гигаватт.

Видео дня

Показатеди ноября, вероятно, также связаны с тем, что государственные предприятия спешат завершить проекты до окончания 14-го пятилетнего плана страны. Ожидается, что в марте Пекин объявит о новом национальном плане.

BloombergNEF понизил свой прогноз по установкам в Китае на 2025 год на 9% до 372 гигаватт, а на 2026 год - на 14%, поскольку Пекин столкнулся с рядом политических изменений, которые охладили спрос.

По данным Национального энергетического управления Китая, в ноябре также добавили 12,5 гигаватт ветровой энергии.

Солнечная энергетика - последние новости

Интерес к солнечным панелям в мире снижается. В следующем году объем установок впервые сократится с момента появления отрасли на мировом рынке более 20 лет назад.

Согласно прогнозу BNEF Global PV Market Outlook, в 2026 году в мире будет добавлено 649 гигаватт мощности солнечной энергии, что меньше, чем в 2025 году. Рост в этом году самый слабый за последние семь лет, а сокращение в следующем году будет первым с 2000 года.

Вас также могут заинтересовать новости: