Сегодня, 26 декабря, актер выберет победительницу шоу.

Главный герой 14 сезона романтического проекта "Холостяк" Тарас Цымбалюк показался сразу с тремя финалистками шоу.

Не секрет, что сегодня, 26 декабря, актер сделает свой решающий выбор и назовет имя девушки, которая станет победительницей реалити.

Однако пока Тарас неожиданно опубликовал в своем Instagram сгенерированное искусственным интеллектом фото сразу со всеми девушками: Анастасией, Ирочкой и Надин. Все они в кадре одеты в украинских традиционных нарядах и улыбаются на камеру.

"Доброе утро", - подписал лаконично фото Цымбалюк.

К слову, уже появился анонс последнего выпуска "Холостяка-14". В частности, финальная неделя для девушек начнется с неожиданного задания от ведущего. У девушек будет возможность провести с Тарасом один день, однако с определенными ограничениями. Анастасии, Ирочке и Надин нужно будет делать сложный выбор.

Напомним, ранее ведущий Григорий Решетник сделал откровенное заявление о выборе Тараса Цымбалюка. Он признался, есть ли у него фаворитка среди трех финалисток.

