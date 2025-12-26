Генерал-полковник попал под санкции Британии и США за участие в войне против Украины.

Умер бывший заместитель министра обороны РФ Юрий Садовенко. Он принимал непосредственное участие в преступной войне против Украины и был близким соратником экс-главы МО России Сергея Шойгу.

Как сообщает ТАСС, Садовенко умер 25 декабря из-за болезни сердца. Ему было 56 лет.

Садовенко родился в Украине, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Генерал-полковник долго работал с Сергеем Шойгу в МЧС и в Минобороны. В мае 2024 года Садовенко "вылетел" из Минобороны РФ вслед за Шойгу.

Как пишет "Проект", Садовенко был одним из российских командиров, участвовавших в войне с Украиной. По этой причине в 2022 году он попал под британские и американские санкции.

Другие смерти в РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в Волгограде (РФ) умер известный конструктор Валериан Соболев, который создал пусковые комплексы "Искандер" и "Тополь". Соболев умер после тяжелой продолжительной болезни 25 ноября.

Также в России умер экс-главный редактор "РИА Новости Украина", пропагандист Кирилл Вышинский. В Украине его обвинили в государственной измене. Вышинский умер в Москве после "тяжелой и продолжительной болезни", в возрасте 58 лет.

