Россия снова сокрушительно ударила по энергетике: 5 областей частично без света

Минэнерго работает над перераспределением электроэнергии в пользу населения.

Россия в очередной раз ударила по энергетике Украины, что привело к частичному обесточиванию в пяти областях, сообщила на брифинге заместитель министра энергетики Ольга Юхимчук.

По ее словам, по состоянию на утро 26 декабря, из-за последствий вражеской атаки обесточены абоненты в Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

"Энергетики работают для того, чтобы как можно быстрее провести восстановительные работы", - добавила заместитель министра.

Видео дня

Юхимчук добавила, что из-за последствий систематических атак на энергетические объекты почти во всех регионах Украины 26 декабря применяются меры ограничения потребления, которые помогают балансировать энергосистему.

Заместитель министра также проинформировала о реализации решения правительства о перераспределении электроэнергии в пользу населения. По ее словам, ведомство работает совместно с Госэнергонадзором и ОВА, чтобы урегулировать вопрос отключения потребителей, которые запитаны от сетей объектов критической инфраструктуры.

То есть пока никакого сокращения продолжительности графиков в результате обещанного перераспределения гигаватта электроэнергии не будет.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

23 декабря Россия в девятый раз с начала года массированно атаковала энергосистему Украины. По словам президента Владимира Зеленского, во время обстрела энергетики враг запустил по Украине более 650 дронов и десятки ракет.

Накануне Рождества российская армия снова ударила по энергетическим объектам Украины, частично оставив без света пять областей.

Рождество не стало препятствием для продолжения энергетического террора. В ночь на 25 декабря враг в очередной раз ударил по энергетическим объектам, частично оставив без света четыре области.

9 декабря правительство приняло ряд решений, которые, как было заявлено, направлены на улучшение ситуации со светом для людей и предусматривают уменьшение перечня потребителей, которым нельзя отключать свет даже в условиях дефицита электроэнергии. Однако энергетический эксперт Геннадий Рябцев считает, что украинцам не стоит ожидать ослабления графиков отключений света из-за обещанного премьером Юлией Свириденко дополнительного гигаватта электроэнергии для населения.

Вас также могут заинтересовать новости: