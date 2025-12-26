Су-35С может применять дальнобойную ракету класса "воздух-воздух" Р-37М.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) изготовила и передала Минобороны РФ очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом ОАК сообщила в своем Telegram-канале.

Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний. Сейчас российские авиастроители уже работают над программой следующего года.

Точное количество самолетов в новой партии не разглашается. Представленные фотографии позволяют предположить, что армия РФ могла получить два или три новых Су-35С.

Видео дня

По подсчетам специалистов переданная партия Су-35 стала уже седьмой в этом году. Таким образом, в целом в 2025-м россияне получили по меньшей мере 14 новых самолетов этого типа. Общее количество построенных за все годы Су-35 оценивают в более чем 150 самолетов.

Су-35С - справка УНИАН

По состоянию на сегодня Су-35С является наиболее мощным российским истребителем четвертого поколения. Среди прочего самолет может применять дальнобойную ракету класса "воздух-воздух" Р-37М, дальность которой некоторые специалисты оценивают в 200 км (сами россияне вообще говорили о 300 км).

Еще одним преимуществом самолета является РЛС с фазированной антенной решеткой "Н035 Ирбис", имеющая большую дальность обнаружения целей.

Российское авиастроение - другие новости

Ранее россияне заявили, что в этом году "побьют рекорд" по выпуску новых самолетов, изготовив значительно больше крылатых машин, чем в 2024-м. Вероятно, России действительно удалось нарастить производство боевых крылатых машин (производство авиалайнеров стагнирует много лет).

По подсчетам УНИАН, в этом году российская армия могла получить около 30 новых боевых самолетов тактической авиации (без учета новой партии). Кроме истребителей Су-35С оккупационным войскам активно поставляли фронтовые бомбардировщики Су-34.

