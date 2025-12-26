Ким Чен Ын приказал расширить производство ракет и боеприпасов

Лидер КНДР инспектировал ключевые военные заводы и одобрил планы их модернизации на фоне роста напряженности на Корейском полуострове.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал ключевые предприятия военно-промышленного комплекса страны и приказал модернизировать производство ракет и артиллерийских снарядов, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, во время визита Ким ознакомился с итогами производства ракет и боеприпасов за четвертый квартал, а также одобрил проекты планов модернизации, которые должны быть представлены на девятом съезде Трудовой партии Кореи. Ожидается, что этот съезд, который будет определять стратегические политические и военные приоритеты Пхеньяна, состоится в начале 2026 года.

Ким призвал к расширению производственных планов на следующий год в соответствии с прогнозируемыми операционными потребностями, а также к укреплению технологической базы заводов для "сбалансированного наращивания мощностей". Он подчеркнул, что как новые, так и действующие предприятия должны продолжать модернизацию производственных структур с целью повышения эффективности и практичности.

Инспекция состоялась на фоне демонстрации новых военных возможностей КНДР. Накануне Пхеньян обнародовал фотографии, свидетельствующие о прогрессе в строительстве 8700-тонной атомной подводной лодки, а также сообщил об испытании новой высотной ракеты дальней дальности, которая, по утверждению северокорейской стороны, точно поразила условную цель на высоте 200 километров.

Эти шаги еще больше обострили напряженность на Корейском полуострове после прибытия американской атомной подводной лодки в южнокорейский порт Пусан в начале недели.

Комментируя действия Кима, профессор Института дальневосточных исследований Университета Кённам в Сеуле Лим Иль-чул заявил, что инспекции являются "тщательно отработанной последовательностью движений".

"Атомная подводная лодка символизирует стратегическое ядерное сдерживание, направленное на материковую часть США, тогда как ракеты и артиллерийские снаряды представляют тактические ударные возможности, предназначенные для использования на Корейском полуострове", - отметил эксперт.

По его словам, Северная Корея может использовать технологические ноу-хау, полученные в обмен на поставки России артиллерийских снарядов, ракет и военного персонала, для модернизации устаревших оружейных заводов и превращения их в более оцифрованные и автоматизированные производственные объекты.

На предыдущем съезде Трудовой партии в январе 2021 года Ким Чен Ын объявил разработку ядерной подводной лодки одним из ключевых оборонных проектов. Ожидается, что на следующем съезде руководство КНДР оценит прогресс в достижении стратегических целей и утвердит новые направления военно-политической политики.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, южнокорейские СМИ со ссылкой на военные источники заявили, что американская атомная ударная подводная лодка USS Greeneville во вторник прибыла в порт Пусан для пополнения запасов.

Эти события происходят на фоне договоренностей между Сеулом и Вашингтоном по отдельному соглашению, которое должно формализовать право Южной Кореи на строительство атомных подводных лодок.

Зато КНДР устроила показательные испытания нового типа высотной зенитной ракеты большой дальности и показала ход работ по созданию атомной подводной лодки, на фоне обострения напряженности после захода американской атомной подводной лодки в южнокорейский порт Пусан.

