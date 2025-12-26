На выходных в Украине будут снегопады

В субботу осадков будет немного, а в воскресенье - практически по всей стране.

На выходных, 27 и 28 декабря, сильных морозов в Украине уже не будет ни ночью, ни днем, а в некоторых областях двже ожидается небольшой "плюс". В то же время ожидается пасмурная погода со снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью -4°, днем 0°. В воскресенье ночью ожидается -4°, а днем 0°, пасмурно, снег.

Во Львове в субботу ночью -5°, днем 0°, облачно. небольшой снег. В воскресенье ночью -5°, днем 0°, пасмурно, небольшой снег.

В Луцке в субботу ночью -3°, днем +1°, пасмурно, небольшой снег. В воскресенье - пасмурно, ночью -3°, днем +1°, снег.

В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха -3°...+1°. В воскресенье температура будет -3°...+1°, пасмурно, снег.

В субботу в Одессе будет облачно, температура ночью -3°, днем +3°. В воскресенье - пасмурно, -3°...+3°, снег.

В Харькове в субботу температура ночью составит -5°, днем +1°, пасмурно, небольшой снег. В воскресенье столбики термометров покажут -5°...+1°, пасмурно, снег.

В Днепре в субботу - пасмурно, температура ночью -3°, днем +1°. В воскресенье температура составит -3°...+1°, пасмурно, снег.

В Симферополе в субботу - пасмурно, -3°...+3°. В воскресенье -3°...+3°, пасмурно, снег.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью -2°, днем +1°. В воскресенье ночью ожидается -2°, днем +2°, пасмурно, сильный снег с дождем.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью 0°, днем -2°, снегопад. В воскресенье будет пасмурно, ночью -2°, днем -1°, небольшой снег.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью -1°, днем 0°, снег. В воскресенье - пасмурно, температура составит -3°, днем 0°, снегопад.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью -4°, днем до +1°. В воскресенье ночью температура составит -4°, днем столбики термометров покажут -3°, пасмурно, снег.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно. В воскресенье - пасмурно. Температура ночью составит 0°, днем 0°, снегопад.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +1°. В воскресенье - пасмурно, температура 0°...-1°, снегопад.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +1°. В воскресенье - пасмурно, 0°...-2°, снегопад.

В Затоке в субботу - пасмурно, ночью +1°, днем -1°. В воскресенье - небольшая облачность, снег с дождем, температура +2°...0°.

