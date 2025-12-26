В результате ударов поражены элеваторы, склады гражданских предприятий.

Российская армия в ночь на 26 декабря массированно атаковала энергетическую и портовую инфраструктуру Украины - повреждены несколько судов, в том числе иностранные, на местах попаданий вспыхнули пожары.

Как сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, враг снова атаковал Одесский регион ударными беспилотниками. Под атакой оказались Измаильский и Одесский районы области, а также Одесса.

По словам Кипера, воздушные удары вызвали новые повреждения на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. Возникли пожары, повреждены административные здания, оборудование, техника. По данным чиновника, информация о погибших и пострадавших не поступала.

Он добавил, что спасательные и аварийные службы продолжают работать на местах, ликвидируя последствия очередного российского удара по Одесской области.

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак отметил, что в областном центре зафиксировано поражение объекта инфраструктуры - в результате попадания БпЛА произошло возгорание. Продолжается обследование прилегающей территории на предмет повреждений гражданской инфраструктуры и жилых домов.

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба пояснил, что РФ продолжает попытки уничтожить логистику морскими портами Украины и пытается подорвать экономику и продовольственную безопасность.

"Порты Одесской области всю ночь подвергались непрерывным вражеским ударам. В результате попадания беспилотников повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа, суда под флагами Словакии и Республики Палау. На местах попаданий спасатели ликвидируют пожары. Работники портов продолжают обследование повреждений", - подчеркнул Кулеба.

Частично, по его словам, есть перебои с электроснабжением, ремонтные бригады работают над восстановлением. Также, как добавил министр, под ударами российских беспилотников оказался и терминал в Николаевской области. Повреждено судно под флагом Либерии.

Удары по портам Одесской области

Российская армия наносит массированные удары по морским портам и промышленным объектам Одесской области. В частности, накануне, 25 декабря, из-за атаки погиб гражданский человек - 57-летний мужчина, ранены еще четверо людей. В результате попадания БПЛА по объектам портовой инфраструктуры получили повреждения здание контрольно-пропускного пункта, административное здание и транспорт на территории одного из портовых терминалов.

Ранее РФ нанесла удар по порту "Пивденный", повредив резервуары с растительным маслом. Вследствие этого вещество попало в море. В частности, на побережье Одессы были обнаружены маслянистые пятна, зафиксирована гибель птиц.

