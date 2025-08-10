Также в городе Ухта эвакуировали посетителей торгового центра "Ярмарка", который находится рядом с НПЗ.

Украинские дроны, вероятно, впервые атаковали Республику Коми. По предварительной информации, был поражен Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, который находится примерно в 2000 км от границы РФ с Украиной. Об этом пишет российское издание Gazeta.ru.

Отмечается, что в городе Ухта эвакуировали посетителей торгового центра "Ярмарка". По словам очевидцев, было слышно несколько взрывов возле здания ТЦ. Рядом находится Ухтинский НПЗ.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в Ухте работает оповещение об угрозе ударов беспилотников. Также угроза объявлена в населенных пунктах Нижний Одес, Печора и Усинск.

В соцсетях местные жители публикуют информацию о том, что на территории Ухтинского НПЗ работают экстренные службы после серии взрывов. Они заявляют, что на территории предприятия возник пожар после ударов беспилотников.

Российское издание Mash пишет, что атаку могли совершить польскими дронами FlyEye. Этот беспилотник имеет длину около двух метров и может находиться в воздухе от полутора часа на скорости 120 км/ч на высоте до 3500 м.

Напомним, что в ночь на 10 августа Силы беспилотных систем Украины вместе с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате попадания беспилотника на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Его годовая мощность переработки составляет до 7 миллионов тонн нефти.

Кроме того, беспилотники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины поразили логистический хаб в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан. Там хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие.

