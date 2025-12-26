В Уссурийске прогремели взрывы возле воинской части, - источники

Там зафиксировано значительное присутствие полиции, сотрудников ФСБ и пожарных расчетов.

Утром 24 декабря в городе Уссурийск Приморского края РФ прогремели два взрыва на парковке воинской части 19288 - 80-й Витебской Краснознаменной бригады управления

Об этом сообщили источники УНИАН в разведке.

Как отметил собеседник, по устоявшейся российской традиции, официальные вражеские источники не спешат детализировать событие. Зато в сообщениях тамошних СМИ говорится о якобы "хлопок сварочного аппарата".

В то же время очевидцы происшествия публикуют фото и видео с места инцидента, на которых зафиксировано значительное присутствие полиции, сотрудников ФСБ и пожарных расчетов.

Местное население искренне удивляется, почему на ликвидацию последствий технической неисправности сварочного аппарата привлечены десятки силовиков, в том числе и представители спецслужб.

Источники напомнили, что оккупанты из 80-й бригады управления ВС РФ принимали активное участие в войне против Украины. Известны факты совершения ими военных преступлений, расстрелов гражданского населения на временно оккупированных территориях, в том числе и детей.

"Главное управление разведки продолжает осуществление праздничных мероприятий в тылу врага и прилагает усилия, чтобы в эти рождественские дни как можно больше российских оккупантов стали "хорошими" и холодными, как первый зимний снег", - подчеркнул собеседник.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, накануне в России были поражены нефтяные резервуары в порту Темрюк и газоперерабатывающий завод в Оренбурге. Их поразили дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ.

Первым под атакой оказался морской порт Темрюк в Краснодарском крае. Впоследствии рождественское "поздравление" от СБУ досталось и Оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Это крупнейший в мире газохимический комплекс, который перерабатывает 37,5 миллиарда кубометров газа в год.

