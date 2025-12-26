'Горят каждый день': эксперт рассказал, почему мгновенно загораются генераторы

Специалист советует ставить генераторы подальше от стен зданий, а также вовремя их обслуживать.

Существует несколько причин, почему горят генераторы, но только от одной они могут вспыхнуть мгновенно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Флеш.

"Причин, почему генератор может загореться, несколько, но только от одной генератор загорается мгновенно. Это утечка топлива из бака или из-за поврежденной топливной магистрали (резиновый шланг)", - считает специалист.

Он напоминает, что сообщения о возгораниях генераторов можно слышать практически каждый день. Из-за этого не только лишаются имущества, но и гибнут люди. Для того, чтобы предотвратить возгорание, эксперт советует перед запуском взять фонарь и осмотреть середину холодного генератора.

Видео дня

"Там должно быть сухо, все трубки должны быть сухими и без трещин", - добавляет Флеш.

Также он советует не перегружать генератор, вовремя выполнять обслуживание и устанавливать подальше от стен зданий.

Проблемы в энергетике Украины - последние новости

Из-за обстрелов со стороны России ситуация с электроэнергией в Украине становится все тяжелее, а графики отключений света - все более строгими. В связи с этим украинцы все активнее покупают генераторы и зарядные станции, что в очередной раз актуализирует правила безопасности.

К счастью, в Украине достаточно специалистов, которые могут дать ценные советы. Напомним, ранее кандидат технических наук Андрей Яворский рассказал, почему нельзя подключать генераторы и зарядные станции к помещениям с помощью провода "вилка-вилка".

Вас также могут заинтересовать новости: