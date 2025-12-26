После Рождества со светом стало легче: в 'Укрэнерго' рассказали о ситуации в энергосистеме

В "Укрэнерго" говорят, что Россия наносит массированные удары по энергетике примерно каждые 10 дней.

Несмотря на регулярные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, ситуация со светом после Рождества постепенно улучшается. Благодаря оперативной работе энергетиков удалось восстановить поврежденные объекты и избежать аварийных отключений для населения.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона отметил, что россияне каждый день запускают дроны, а также бьют артиллерией и другими средствами по объектам энергетики.

"На сегодняшнее утро ситуация улучшается", - сказал Зайченко.

Он отметил, что энергетики продолжают работать сразу, как только это позволяют условия безопасности. Таким образом, потребители могут видеть в режиме реального времени результаты этой работы, ведь свет есть в каждом доме.

Он также подтвердил, что на Рождество графики отключений электроэнергии были смягчены, а в отдельных регионах ограничения вообще не применялись. По его словам, это не было связано с перенаправлением электроэнергии.

"О перенаправлении электроэнергии речь не идет. Это самоотверженная работа всех энергетиков ремонтных бригад "Укрэнерго", операторов системы распределения и коллег, которые занимаются восстановлением генерации", - отметил Зайченко.

Глава "Укрэнерго" отметил, что именно благодаря совместным усилиям удалось восстановить объекты, которые получили значительные повреждения в результате последней массированной ракетной атаки, и обеспечить украинцам возможность пользоваться светом в течение большей части суток.

"Сейчас прогнозировать что-то очень трудно. Мы понимаем, что враг готовится к очередной атаке. Так всегда бывает, мы это видим еще в начале осени, что плюс-минус каждые 10 дней происходит массированная атака на энергосистему. После нее достаточно трудно сбалансировать систему, приходится применять графики аварийных отключений. На сегодняшний момент таких отключений нет. Действуют графики ограничения мощности для промышленности и также действуют графики почасовых отключений, к сожалению, достаточно разные по всей территории Украины, от одной до трех с половиной очередей", - пояснил Зайченко.

Ситуация в энергосистеме Украины - главные новости

26 декабря Россия в очередной раз ударила по украинской энергосистеме, что привело к частичному обесточиванию в Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

Рождество не стало препятствием для продолжения энергетического террора. В ночь на 25 декабря враг также ударил по энергетическим объектам, частично оставив без света четыре области.

Ранее сообщалось, что правительство приняло решение по улучшению ситуации со светом для людей. Они предусматривают уменьшение перечня потребителей, которым нельзя отключать свет даже в условиях дефицита электроэнергии.

Однако, по мнению энергетического эксперта Геннадия Рябцева, украинцам не стоит ожидать ослабления графиков отключений света из-за обещанного премьером Юлией Свириденко дополнительного гигаватта электроэнергии для населения.

