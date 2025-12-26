Кроме того, взрывной волной выбиты окна цеха локомотивного депо.

В результате атаки вражеских беспилотников повреждены локомотив и грузовой вагон на станции "Ковель" на Волыни. Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"В результате атаки беспилотниками есть повреждения Львовской железной дороги по станции "Ковель". Повреждены локомотив и грузовой вагон, взрывной волной выбиты окна цеха локомотивного депо", - отметил чиновник.

По его словам, работники "Укрзализныци" ликвидируют последствия.

Видео дня

Кулеба добавил, что, несмотря на целенаправленный российский террор, логистическая система Украины продолжает работу.

РФ массированно атаковала украинские порты

Российская армия ночью 26 декабря массированно атаковала энергетическую и портовую инфраструктуру Украины - повреждены несколько судов, в том числе иностранные, на местах попаданий вспыхнули пожары.

По информации начальника Одесской ОВА Олега Кипера, под атакой оказались Измаильский и Одесский районы области, а также Одесса.

Вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба добавил, что порты Одесской области всю ночь подвергались непрерывным вражеским ударам. В результате попадания беспилотников повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа, суда под флагами Словакии и Республики Палау. Также под ударами российских беспилотников оказался и терминал в Николаевской области. Повреждено судно под флагом Либерии.

Вас также могут заинтересовать новости: