Ведущий признался, что продолжает держать себя в форме.

Популярный украинский радио- и телеведущий Слава Демин рассказал о своем похудении. Оказалось, что мужчина уже потерял 7 килограммов.

В проекте "Ранок у великому місті" он признался, что не употреблял известные препараты для похудения. Все началось с консультации врача.

"Я похудел на 7 килограммов без всяких препаратов, только магний. Мне было 40 и я подумал, что надо пойти проверить мужское здоровье к урологу. Это вообще был мой первый визит к урологу. Говорю, что много стрессов, и он прописал мне пить магний в течение 3 месяцев. Уже через месяц я впервые почувствовал этот эффект, когда у тебя нет ощущений от стресса. И потом мне объяснили врачи: когда у нас стресс - организм набирает вес", - отметил Слава.

Демин добавил, что, когда заметил первые результаты, начал активно заниматься спортом, чтобы поддерживать новую форму.

"Я начал сбрасывать. Мне это понравилось, что потом пошел в спортзал активно, дома тоже занимаюсь, качаю пресс. И меня это все затянуло", - рассказал ведущий.

