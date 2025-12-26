Метели и ветер накрывают Украину: непогода обойдет стороной лишь одну одну область (карта)

На 26 декабря в Украине объявлен желтый уровень опасности.

Непростая погода ожидается в Украине 26 декабря. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"26 декабря в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды по всей стране, кроме Закарпатской области, объявлен І уровень опасности, желтый.

По данным Укргидрометцентра, погода по территории нашей страны будет по настоящему зимней, ведь атмосферные фронты с севера обусловят облачное небо и повсеместно, кроме крайнего запада, снег. Вместе с этим на дорогах будет образовываться гололедица.

Воздушные потоки будут двигаться с северо-запада со скоростью в пределах 7-12 м/с, днем в Украине, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, что обусловит метели.

Что касается температурного фона, то за счет увеличения облачности мороз несколько ослабеет, поэтому дневные максимумы по всей территории страны будут достигать 0...5 градусов мороза.

На Киевщине сегодня будет облачно. Днем будет немного снежить, а на дорогах образуется гололедица. Ветер усилится, будет метель. По области ожидается 0°...-5°, а в столице 0°...-2°.

