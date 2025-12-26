Метели и ветер накрывают Украину: непогода обойдет стороной лишь одну одну область (карта)

Непростая погода ожидается в Украине 26 декабря. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"26 декабря в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.
Из-за непогоды по всей стране, кроме Закарпатской области, объявлен І уровень опасности, желтый.
По данным Укргидрометцентра, погода по территории нашей страны будет по настоящему зимней, ведь атмосферные фронты с севера обусловят облачное небо и повсеместно, кроме крайнего запада, снег. Вместе с этим на дорогах будет образовываться гололедица.
Воздушные потоки будут двигаться с северо-запада со скоростью в пределах 7-12 м/с, днем в Украине, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, что обусловит метели.
Что касается температурного фона, то за счет увеличения облачности мороз несколько ослабеет, поэтому дневные максимумы по всей территории страны будут достигать 0...5 градусов мороза.
Погода в Киеве
На Киевщине сегодня будет облачно. Днем будет немного снежить, а на дорогах образуется гололедица. Ветер усилится, будет метель. По области ожидается 0°...-5°, а в столице 0°...-2°.