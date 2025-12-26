Курс валют в 'ПриватБанке': доллар и евро дешевеют в конце недели

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, а евро - 50,00 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 26 декабря, снизился на 8 копеек и составляет 42,20 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 49,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,60 гривни, а евро - по курсу 48,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу подешевел на 18 копеек и составляет 42,19 гривни. Курс евро при оплате картой 26 декабря остался неизменным и составляет 50,00 гривень.

Нацбанк установил на 26 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,93 гривни за доллар, таким образом украинская валюта прибавила 22 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, относительно евро гривня также укрепила позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,43 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 25 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу снизился на 10 копеек и составляет 42,25 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,80 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 49,90 гривниза евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,20 гривни за евро.

