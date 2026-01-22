Спасательный круг для союзника: Китай рекордно увеличил закупки российского сжиженного газа

Импорт российского сжиженного газа Поднебесной превысил ожидания импортеров

Китай в декабре 2025 года рекордно увеличил импорт российского сжиженного газа, сообщает Bloomberg.

Издание со ссылкой на данные китайской таможни отмечает, что Поднебесная в течение последнего месяца 2025 года импортировала почти 2 миллиона тонн российского сжиженного газа, что превысило ожидания трейдеров.

В августе Китай даже начал импортировать российский СПГ, который попал под санкции Запада. По данным журналистов, Поднебесная уже получила около двух десятков партий груза на терминале Бэйхай на юге страны со значительной скидкой от рыночных цен на голубое топливо.

В целом, по данным китайской таможни, по итогам 2025 года Китай приобрел 9,8 млн тонн российского сжиженного газа, что стало историческим максимумом.

Вместе с тем, Поднебесная в 2025 году сократила общий объем импорта газа на 11% из-за низкого спроса, избыточных запасов и значительного импорта трубопроводного газа.

Экспорт российского газа - последние новости

В конце августа 2025 года стало известно, что Китай поддержал "жертву" американских санкций – проект "Арктик СПГ-2". Он находится под ограничениями еще со времен президентства Джо Байдена и долгое время страна-агрессор не могла найти покупателей на "голубое топливо".

Позже выяснилось, что это была не разовая акция. 6 сентября стало известно, что уже второй танкер с российским газом из "Арктик СПГ-2" пришвартовался в Поднебесной.

22 декабря стало известно, что экспорт сжиженного природного газа из РФ в Китай в ноябре достиг рекордного уровня. Покупатели не обращали внимания на риск западных санкций, чтобы получить дешевое "голубое топливо".

Вместе с тем, Вашингтон, несмотря на явное нарушение американских ограничений, не спешит реагировать. 2 августа The Washington post сообщал о подготовке США санкций против Китая, но пока дальше угроз на официальном уровне дело не пошло.

