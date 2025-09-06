Груз прибыл через несколько дней после громкой поездки Путина в Китай.

В китайском порту пришвартовался второй за последние дни подсанкционный российский танкер, который перевозил 150 000 кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет Reuters со ссылкой на мониторинговый сервис отслеживания судов LSEG.

Отмечается, что танкер "Восход" стоял на якоре возле терминала СПГ в порту Тешань в юго-западной китайской провинции Гуанси. Загружен он был 19 июля на объекте Arctic LNG 2 в Гидане на севере Сибири.

В статье говорится, что упомянутый проект начал производство в декабре 2023 года, но отстает от графика поставок газа из-за недостатка газовозов ледового класса и западных санкций.

Издание отметило, что груз прибыл через несколько дней после громкой поездки российского диктатора Владимира Путина в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества и военный парад в честь окончания Второй мировой войны.

В материале напомнили, что в прошлом году с Arctic LNG 2, 60% которого принадлежит российской компании "Новатэк", на несколько подсанкционных судов было загружено восемь грузов, четыре из которых были сброшены в Корякском автономном округе. В этом году с проекта загрузили шесть грузов, причем некоторые подсанкционные танкеры направлялись на восток по Северному морскому пути.

Reuters отметило, что по данным LSEG, два танкера сейчас пришвартованы на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке России, а третий - в Южно-Китайском море между Тайванем и островом Хайнань.

Что известно о танкере, который прибыл в Китай ранее

Как сообщал ранее УНИАН, Россия нашла покупателя на свой запрещенный СПГ. В конце августа стало известно, что танкер с грузом сжиженного природного газа из российского экспортного объекта, на который наложены санкции США, впервые пришвартовался в Китае.

Bloomberg писало, что согласно данным отслеживания, судно Arctic Mulan, перевозившее топливо с занесенного в черный список завода Arctic LNG 2 на севере России, пришвартовалось к терминалу СПГ в китайском Бэйхае.

