РФ стала вторым крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Китай.

Экспорт сжиженного природного газа из России в Китай в ноябре достиг рекордного уровня. Покупатели не обращали внимания на риск западных санкций, чтобы получить дешевое "голубое топливо".

Издание Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни отмечает, что Китай в ноябре импортировал из РФ 1,6 млн тонн сжиженного газа, что более чем вдвое превышает показатель ноября прошлого года. Журналисты констатируют, что после такого скачка экспорта Москва вышла на второе место среди поставщиков сжиженного газа в Китай, уступая лишь Катару.

Нарастить объем экспорта сжиженного газа России удалось благодаря, в частности, более низкой цене по сравнению с конкурентами. Bloomberg, ссылаясь на данные таможенной службы Китая, отмечает, что российский сжиженный газ был самым дешевым среди 12 поставщиков в Поднебесную.

Вероятно, дополнительно повлияли на цену ресурса и санкции США. Как известно, в августе Китай начал импортировать грузы с российского завода Arctic LNG 2, который находится под американскими санкциями.

В конце августа 2025 года стало известно, что Китай подставил плечо "жертве" американских санкций - проекту "Арктик СПГ-2". Он находится под ограничениями еще со времен президентства Джо Байдена и долгое время страна-агрессор не могла найти покупателей на "голубое топливо".

Как оказалось, это была не разовая помощь. 6 сентября стало известно, что уже второй танкер с российским газом из "Арктик СПГ-2" пришвартовался в Поднебесной.

Впрочем, Вашингтон, несмотря на явное нарушение американских ограничений, не спешит реагировать. 2 августа The Washington post сообщал о подготовке США санкций против Поднебесной. Но пока дальше угроз на официальном уровне дело не пошло.

