Окончательное решение о соблюдении или не соблюдении санкций США в Индии не принято.

Новые санкции США и Европейского Союза, направленные против России и ее нефтяных гигантов, пока не повлияли на морской экспорт российского сырья. Индия может и в дальнейшем покупать нефть из РФ через посредников, сообщает Reuters.

Отмечается, что несмотря на погодные ограничения и санкции Запада, экспорт из западных портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск в октябре, по данным LSEG и источников издания, составит около 2,33 млн баррелей в сутки, что соответствует пересмотренной месячной программе экспорта.

В то же время издание отмечает, что американские санкции фактически заработают с 22 ноября, поскольку США установили срок для прекращения сделок с "Роснефтью" и "Лукойлом" до 21 ноября, а Индия и Турция, как ожидается, будут придерживаться ограничений. Но корабли, отправляющиеся из портов на Балтике, должны причалить к индийским НПЗ после 21 ноября, поскольку путь к ним занимает примерно четыре недели.

"Все, что грузится в Приморске, гарантированно прибудет в Индию после 21 ноября", - сообщил Reuters один из трейдеров.

Впрочем издание отмечает, что индийские нефтеперерабатывающие заводы еще не решили, что делать с закупками российской нефти. Индийская компания Reliance Industries, ключевой покупатель российской нефти, заявила, что оценивает влияние санкций на свои контракты на поставку нефти.

Источники Reuters ожидают, что продажа российской нефти будет передана посредникам и торговым компаниям, что увеличит расходы для продавцов, но может защитить покупателей от рисков, связанных с санкциями.

Санкции США против российских нефтяных гигантов

22 октября США ввели новые санкции против Российской Федерации. Они ударили по двум крупнейшим российским нефтяным компаниям - "Роснефть" и "Лукойл".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по предварительным оценкам, новые санкции США против российских компаний могут сократить нефтяной экспорт из РФ на 50%.

После новых ограничений индийские НПЗ начали отменять заказы на российские баррели. В свою очередь китайские государственные нефтяные гиганты также приостановили закупки российской нефти, транспортируемой по морю.

