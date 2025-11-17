Объявленные США санкции против двух нефтяных гигантов РФ начнут действовать с 21 ноября.

В четверг цена на российскую нефть марки Urals в черноморском порту Новороссийск упала до 36,61 доллара за баррель, что является самым низким показателем с марта 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Спрос на российскую нефть на международных рынках резко упал после того, как администрация президента США Дональда Трампа 22 октября внесла в черный список "Роснефть" и "Лукойл", чтобы усилить давление на кремлевского диктатора Владимира Путина о прекращении войны в Украине.

Для российских нефтяных компаний падение цен уменьшит сумму налогов, которые они платят в казну Москвы, помогая финансировать войну в Украине. Доходы от нефти и газа составляют около четверти государственного бюджета страны.

Ряд нефтеперерабатывающих заводов в Китае, Индии и Турции уже приостанавливают закупки топлива и ищут альтернативные источники поставок, не дожидаясь конечного срока 21 ноября, когда санкции вступают в силу.

Нефть Urals начала торговаться со значительными скидками к международным эталонным ценам после объявления санкций. Скидки на эту нефть из двух регионов в конце прошлой недели выросли в среднем до 23,52 доллара за баррель к эталонной цене Brent, что является наибольшим показателем с июня 2023 года.

Это свидетельствует о том, что покупатели осторожно относятся к торговле российскими баррелями. США предупредили о возможности вторичных санкций для тех, кто будет продолжать покупать нефть в РФ.

Санкции против российских компаний - важные новости

Напомним, что власти США объявили о новых санкциях против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" 22 октября. Под санкции попали также дочерние компании нефтяных гигантов, доля в которых на 50% или более принадлежит двум корпорациям. Суммарно таких насчитали 28 у "Роснефти" и 6 у "Лукойла".

После объявления о санкциях на одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений West Qurna-2 в Ираке начался кризис. Местные власти остановили все денежные и нефтяные выплаты компании. Месторождение принадлежит "Лукойлу".

