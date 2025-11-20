Санкции влияют, но не так, как хотелось бы: Кремль преувеличивает свои потери, - эксперт

Андрей Клименко считает, что Россия специально занижает объемы своего экспорта нефти.

Россия преувеличивает и дорисовывает цифры, утверждая о радикальном падении своего экспорта нефти после введения санкций США против нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть", считает руководитель Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко. Об этом он написал на странице в Facebook.

"Там, где реальное уменьшение экспорта нефти на 18-22% по данным нашего объективного мониторинга (своими глазами), они рисуют 40-73%", - отметил эксперт.

Речь идет о свежей информации российских СМИ о том, что порт Приморск на Балтийском море на прошлой неделе зафиксировал падение отгрузок на 73%, до 43 тысячи тонн в сутки, а Усть-Луга - на 40%, до 43 тысячи тонн в сутки. Журналисты ссылались на данные центра ценовых индексов российского "Газпромбанка".

Как писал ранее Клименко, начало ноября отметилось падением экспорта нефти из РФ из-за санкций США, но его объем постепенно восстанавливается.

"В первой декаде ноября по сравнению с октябрем мы зафиксировали явное значительное отставание по объемам экспорта - на 30,9%. За первые 12 дней оно значительно уменьшилось (что свидетельствует о попытке РФ преодолеть первые эмоциональные настроения традиционных покупателей) - "минус" по объемам составил 18,4%. За первые 15 дней ноября отставание к показателям октября 2025 года составило почти столько же - 22,3%", - пояснил эксперт.

Андрей Клименко делает вывод, что санкции влияют на экспорт нефти из России, но Кремль всеми силами пытается это влияние уменьшить.

"Влияние это пока именно эмоциональное - на период, когда традиционные импортеры в Индии, Китае, Турции определяются со схемами обхода этих санкций, а также с тем, будут ли США это контролировать", - подытожил эксперт.

Санкции США против РФ

Как сообщал УНИАН, 22 октября США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против РФ. Под удар попали нефтяные гиганты "Лукойл" и "Роснефть" .

Из-за американских ограничений, крупные государственные НПЗ Китая приостановили импорт российской нефти.

О намерениях сказать окончательное прощай российской нефти заявила и Индия.

Под влиянием американских ограничений экспорт российской нефти обвалился.

