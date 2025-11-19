Как отмечается в заявлении компании, заправки прекратят свою работу после исчерпания запасов топлива.

Финский оператор автозаправочных станций Teboil, принадлежащий российской нефтяной компании "Лукойл", готовится прекратить свою деятельность из-за исчерпания запасов топлива на фоне санкций США против российского нефтяного гиганта, сообщает Reuters.

В заявлении компании, обнародованном 19 ноября, отмечается, что заправки будут закрываться поэтапно, "после того, как запасы топлива будут исчерпаны".

Примечательно, что 17 ноября финская "дочка" "Лукойла" заявляла об ожиданиях, что российский гигант продаст свою сеть в этой стране. Издание напоминает, что администрация Дональда Трампа 15 ноября разрешила потенциальным покупателям зарубежной собственности "Лукойла" проводить переговоры с российской компанией.

По данным веб-сайта Teboil, компания имеет 430 заправочных станций в Финляндии. После введения санкций США против "Лукойла" финансовый надзорный орган Финляндии заявил, что банки и другие финские учреждения, подпадающие под его регулирование, должны проявлять осторожность в отношениях с "Лукойлом" и компаниями, прямо или косвенно принадлежащими ему.

Санкции США против РФ

Как сообщал УНИАН, 22 октября США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Вскоре после этого стало известно, что "Лукойл" пытался продать свою зарубежную собственность швейцарскому трейдеру Gunvor. Впрочем после того, как министерство финансов США назвало Gunvor "марионеткой Кремля" и не поддержало сделку, трейдер отозвал предложение.

На зарубежную собственность компании уже нашлись другие претенденты, а часть этих активов может быть национализирована.

