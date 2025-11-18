Впрочем, по данным Bloomberg, есть риск восстановления предыдущего объема поставок сырья из России.

После введения американских санкций против нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть" крупные государственные НПЗ Китая приостановили ввоз российской нефти сорта ESPO, которая составляет основную часть нефтяного импорта Поднебесной из РФ. Объемы поставок могут обвалиться на две трети от обычного уровня, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что частные НПЗ Поднебесной, которые обычно более толерантны к рискам при покупке подсанкционной нефти, также избегают сорта с Дальнего Востока России. Они стали более осторожными после того, как Европейский Союз и Великобритания внесли в черный список компанию Shandong Yulong Petrochemical Co, которая была основным покупателем российской нефти среди частных НПЗ.

По оценкам аналитической компании Rystad Energy AS, импорт российской нефти морским транспортом в Китай в этом месяце может сократиться на 500-800 тысяч баррелей в день, что составляет две трети от обычного уровня. Вместе с тем журналисты отмечают, что в случае отсутствия строгого контроля за соблюдением ограничений РФ может восстановить прежние объемы поставок.

"Нервозность среди китайских покупателей возникает в то время, когда индийские нефтеперерабатывающие заводы также сокращают закупки российской нефти, что свидетельствует о том, что усилия Запада лишить Кремль средств для войны в Украине наконец дают результат. Однако устойчивость портов, которые уже попали в черный список, таких как Донцзякоу в провинции Шаньдун, свидетельствует о том, что без строгого контроля и правоприменения может произойти восстановление потоков", - отмечают журналисты.

Аналитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Цзянань Сунь считает, что часть китайских НПЗ, вероятно займут выжидательную позицию по закупке российской нефти чтобы посмотреть, насколько строго будут применяться санкции. Остальные нефтепереработчики, в частности частные НПЗ потенциально могут обратиться к правительству с целью получения дополнительных импортных квот для закупки российской нефти.

Между тем один из китайских НПЗ уже приобрел 3 миллиона баррелей нефти не из РФ. Как пишет Reuters со ссылкой на информированные источники, китайская нефтяная компания Yanchang Petroleum приобрела сырье в Объединенных Арабских Эмиратах и Казахстане с поставкой в январе.

Закупка состоялась после того как нефтепереработчик приостановил импорт российской нефти.

Санкции США против РФ

Как сообщал УНИАН, США 22 октября впервые за время президентства Дональда Трампа объявили о введении санкций против РФ. Под удар попали российские нефтяные гиганты "Лукойл" и "Роснефть".

После введения США новых ограничений, экспорт нефти из РФ обвалился на фоне движения Индии к отказу от российской нефти и приостановления импорта российского сырья другим ключевым клиентом РФ - Китаем.

Впрочем это могут быть не последние плохие новости для РФ. Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке санкций против стран, которые ведут бизнес с РФ.

