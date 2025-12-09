Скидка на самую популярную российскую нефть приближается к историческому рекорду.

Россия продает свою нефть по самым низким ценам с начала полномасштабного вторжения Украины, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные агентства Argus Media.

"Нефть марки Urals, поставляемая из Черного моря, и нефть марки ESPO из Тихого океана торговались по самым низким ценам с начала войны", - отмечает издание.

Bloomberg пишет, что экспортные цены на самый популярный сорт российской нефти марки Urals из Балтийских портов за период с 1 по 7 декабря упали примерно на 2,40 доллара за баррель - до 41,16 доллара.

В Новороссийске самая популярная российская нефть за отчетный период подешевела на 2,80 доллара за баррель - до 38,28 доллара.

Стоимость нефти сорта ESPO, которая преимущественно поставляется в Китай, подешевела на 1,60 доллара и в среднем торговалась по 52,36 доллара за баррель.

Для другого крупного российского "клиента" - Индии тоже есть хорошие новости. За период с 1 по 7 декабря стоимость российской нефти с поставкой в Индию упала на 1 доллар - до 57,70 доллара за баррель, что является новым минимумом за период с марта 2023 года.

Издание отмечает, что скидка на российскую Urals относительно эталонной марки Brent достигла 25,8 доллара. С момента введения санкций США против "Лукойла" и "Роснефти" размер этого дисконта вырос вдвое.

Следует заметить, что размер скидки на российское сырье медленно приближается к историческому рекорду мая 2022 года, когда Urals продавали на 34 доллара дешевле Brent.

Несмотря на падение цен на свою нефть РФ увеличила ее экспорт. За период с 1 по 7 декабря, ежедневный экспорт в среднем вырос до 4,24 млн баррелей, что на 290 тыс. баррелей в день больше, чем за предыдущую неделю. Журналисты отмечают, что это "самый высокий показатель с момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года".

В то же время все больше нефти застревает на танкерах в море. По оценкам издания, почти 180 миллионов баррелей российской нефти хранится в танкерах, что на 28% больше, чем на конец августа.

Санкции США против РФ и экспорт российской нефти

Как сообщал УНИАН, 22 октября США объявили о введении санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

После введения санкции Индия заявила о планах сократить импорт российской нефти.

Другой крупный клиент РФ, Китай, после введения санкций против российских нефтяных гигантов также приостановил импорт российской нефти.

Впрочем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Индия якобы полностью не откажется от российской нефти.

После введения американских санкций, экспорт российской нефти обвалился, но вскоре объем поставок сырья из ключевых портов на Балтике начал восстанавливаться.

