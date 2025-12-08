Нью-Дели якобы не планирует менять политику закупки энергоресурсов.

Индия продолжит покупать нефть там, где это выгодно, чтобы обеспечить собственные экономические интересы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Издание Reuters отмечает, что во время визита в Нью-Дели на прошлой неделе Владимир Путин предложил Индии бесперебойные поставки топлива. Со своей стороны, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков так прокомментировал будущие поставки топлива из РФ в Индию:

Индия, как суверенное государство, осуществляет внешнеторговые операции и закупает энергоресурсы там, где это выгодно для Индии, и, насколько мы понимаем, наши индийские партнеры будут продолжать эту политику для обеспечения своих экономических интересов.

В этом контексте журналисты напоминают, что президент США Дональд Трамп в августе удвоил пошлины на индийские товары до 50%. Введение повышенных пошлин в Вашингтоне объяснили покупкой Индией российской нефти, которая "помогает финансировать войну России в Украине". После объявления США санкций против "Лукойла" и "Роснефти" Индия уменьшила импорт российской нефти, но полностью от нее не отказалась.

Санкции США против России - последние новости

22 октября США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против РФ. Под удар попали российские нефтяные гиганты "Лукойл" и "Роснефть".

После введения новых ограничений Индия взяла курс на уменьшение зависимости от импорта российской нефти. По данным СМИ, импорт российского сырья планировалось сократить почти до нуля.

Впрочем, в ноябре Индия рекордно увеличила импорт российского сырья, однако ожидается, что этот показатель существенно упадет уже в декабре.

