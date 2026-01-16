Коммунальные услуги, согласно законодательству, должны предоставляться непрерывно.

После массированных обстрелов со стороны РФ киевляне остались без регулярного электро-, тепло- и водоснабжения. Впрочем, некоторые люди говорят, что даже в такой период постоянных отключений оплата за услуги им начисляется. Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал УНИАН, сколько по закону может не быть света и как доказать факт отсутствия коммунальных услуг.

Ранее мы рассказывали, можно ли не платить за отопление и свет, если их нет.

Сколько по закону может не быть света, воды и отопления

Согласно законодательству, коммунальные услуги должны предоставляться непрерывно (кроме периода ликвидации аварий и ремонтов, о которых потребители предупреждаются, в частности, через СМИ).

Видео дня

Эксперт говорит, что монополист точно не пойдет на то, чтобы сделать перерасчет за непредоставление услуг в нынешней ситуации.

"Кабинет Министров должен выйти с законодательной инициативой и сделать так, чтобы автоматически производился перерасчет. Когда не предоставляется коммунальная услуга, люди получают за это компенсацию. Тогда это было бы справедливо", - добавил эксперт.

Попенко приводит реальный пример - в Киевской области до 7 дней нет электроэнергии. Люди тратят немалые деньги на дополнительные расходы, начиная от зарядных станций, у кого есть деньги, и заканчивая лекарствами, потому что они все поголовно болеют, и это все должно как-то компенсироваться.

"Если нет тепла, то ты дополнительно пользуешься электроэнергией. Если у тебя нет дополнительной электроэнергии, то ты теряешь свою работоспособность, поэтому, как по мне, должна быть компенсация", - подытожил специалист.

Куда жаловаться по поводу отключения света и воды - как доказать факт их отсутствия

Попенко объяснил, что потребитель должен написать обращение своему поставщику услуг и указать, сколько он потреблял киловатт электроэнергии и кубов воды, согласно данным счетчиков. И ему эта оплата будет зачислена в следующий период:

"Главное - доказать, что у вас все в порядке со счетчиками. То есть, что они своевременно поверены и были целы".

Специалист привел пример того, как начисляли оплату в "Харьковоблэнерго". По его словам, в течение 2023 года компания продолжала начислять по среднему тарифу оплату за электроэнергию жителям одного из сел Волчанского района, которые жили на границе с Россией и из-за обстрелов переехали в Харьков. В конце года люди начали массово получать платежки по 8 тысяч гривен за год. Эксперт вспоминает, как это происходило: "Люди говорят: "Да нас там нет", а "Харьковоблэнерго" просит предоставить им данные счетчика, чтобы они сделали перерасчет".

Дополнительно специалист объяснил, куда жаловаться по поводу отключения света и что делать, если услуги не предоставлялись, а оплата начислялась. По мнению Попенко, потребители должны требовать перерасчет от поставщиков услуг, но даже коллективные обращения не всегда работают. Эксперт считает, что нужно обращаться в НКРЭКУ, если это касается электроэнергии, Госпродпотребслужбу, в суд.

"Однако не факт, что вам сделают перерасчет. У меня есть несколько десятков писем в Госпродпотребслужбу с ответами, где они пишут о имеющихся нарушениях, но при этом служба не идет в суд и не имеет серьезных наказаний для коммунальных монополистов. Десятки нарушений, а результат перерасчета - ноль", - отметил эксперт.

Вместе с тем, Попенко добавил, что даже решения судов монополисты игнорируют. Он говорит, что они (монополисты - ред.) идут в Верховный суд:

"У нас нет практики перерасчета коммунальных услуг в пользу потребителя, нет действенной системы, которая бы работала на потребителя".

Но если вам нужно проверить, начисляют ли оплату за услуги, которых нет, это можно сделать очень просто. По словам эксперта, нужно лишь сопоставить данные счетчика и начисления в платежке.

справка Олег Попенко Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко родом из города Кременчуг Полтавской области. Учился в Полтавском государственном педагогическом университете и Кременчугском политехническом университете. Преподавал историю и право. Потом работал руководителем отдела договоров, взаиморасчетов и аналитической работы на Крюковском вагоностроительном заводе. Был заместителем директора на коммунальном предприятии «Кременчуг-инвест», руководил КП «Полтаватопливо», занимал должность финансового директора в КП «Управляющая компания Дарницкого района г. Киева». Также находился на посту советника заместителя городского головы в Киевской городской государственной администрации. Попенко - основатель и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг и соучредитель в Благотворительный фонд «Доверие и помощь».

Вас также могут заинтересовать новости: