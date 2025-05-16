Блок готов давить на Путина, пока он не захочет мира

ЕС готовит 18-й пакет санкций против РФ, который может предусматривать снижение предельной цены на российскую нефть и расширение перечня санкционных кораблей ее "теневого флота".

По данным источника Bloomberg, ограничения также могут касаться банков третьих стран, которые поддерживают военные усилия Москвы. Новый пакет ограничений, предложенный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, также предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток".

"Мы хотим мира, и мы должны усилить давление на президента Путина, пока он не будет готов к миру. И именно поэтому мы работаем над новым пакетом санкций", - заявила она журналистам в Тиране.

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Издание напоминает, что недавно страны-члены ЕС поддержали 17-й пакет санкций против России, которые преимущественно направлены на "теневой флот" российских нефтяных танкеров, а также на физических и юридических лиц, которые помогают Москве обходить энергетические ограничения.

Санкции ЕС против РФ

Напомним, в декабре 2022 года Европейский Союз, страны G7 и Австралия согласовали введение предельной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Эта мера была направлена на ограничение доходов России от экспорта нефти, которые используются для финансирования войны против Украины, одновременно обеспечивая стабильность мировых энергетических рынков.

Россия частично адаптировалась к санкционному давлению, под которым оказалась за время полномасштабной войны, поэтому партнеры и союзники Украины ищут новые пути наказать ее.

Как сообщал УНИАН, в начале мая министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предложила ввести пошлины на весь импорт из Российской Федерации в Евросоюз. Она отметила, что такой шаг не будет требовать единодушия всех стран-членов.

А в Бельгии предложили создать международную коалицию для удержания замороженных активов России. Новый министр иностранных дел страны Максим Прево объяснил, что пока не понятно, будут ли продлены санкции ЕС против РФ летом.

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