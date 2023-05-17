Ранее глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил о том, что ЕС должен принять жесткие меры против перепродажи Индией российской нефти в Европу.

Индия не нарушает антироссийские санкции продавая переработанную российскую нефть, а ЕС не мешало бы ознакомиться с правилами Совета.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ответ на заявление Главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Борреля о том, что ЕС должен принять жесткие меры против перепродажи Индией российской нефти в Европу в качестве очищенного топлива, сообщает Aninews.in.

"Посмотрите на правила Совета ЕС, российская нефть существенно перерабатывается в третьих странах и больше не рассматривается как российская. Я призываю вас ознакомиться с постановлением Совета ЕС 833/2014", - заявил Джайшанкар.

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Позиция Индии и заявление Борреля

После того, как в декабре 2022 года ЕС прекратил импорт российской нефти, основными покупателями российских нефтепродуктов остались Турция, Индия и Китай. Более того, "Роснефть" заключила соглашение с Indian Oil Company о "существенном увеличении поставок нефти в Индию".

11 мая 2023 года сообщалось о том, что за год войны в Украине Индия в 10 раз увеличила импорт российской нефти.

16 мая 2023 года глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил о том, что ЕС должен принять жесткие меры против перепродажи Индией российской нефти в Европу в качестве очищенного топлива. Боррель заявил, что если дизельное топливо или бензин поступают в Европу из Индии и производятся на российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций.

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