До войны в Украине на российскую нефть приходилось всего 2% годового импорта сырой нефти в Индию. Сейчас эта цифра составляет почти 20%.

По данным индийского государственного кредитора Bank of Baroda, в 2022 году импорт российской нефти в Индию вырос в десять раз.

Как сообщает ВВС, третья по величине экономика Азии сэкономила около 5 миллиардов долларов (4 миллиарда фунтов стерлингов) за счет увеличения закупок сырой нефти у агрессора.

Так как западные страны сокращают импорт энергоносителей из России после ее вторжения в Украину, агрессор активно продает нефть со скидкой таким странам, как Китай и Индия, которые являются третьим по величине импортером нефти в мире.

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В 2021 году на российскую нефть приходилось всего 2% годового импорта сырой нефти в Индию. По данным Bank of Baroda, сейчас эта цифра составляет почти 20%.

Несмотря на давление со стороны США и Европы, Индия отказалась соблюдать западные санкции в отношении российского импорта. Нью-Дели также не осудил открыто вторжение России в Украину.

Война в Укране и позиция Индии

В декабре 2022 года Европейский союз прекратил импорт российской нефти. В феврале 2023 года аналогичные запреты были введены в отношении российских нефтепродуктов. Индия и Китай не согласились на "потолок цен".

Основными покупателями российских нефтепродуктов остались Турция, Индия и Китай.

В марте 2023 года "Роснефть" заключила соглашение с Indian Oil Company о "существенном увеличении поставок нефти в Индию".

По состоянию на 29 апреля 2023 года Индия столкнулась с трудностями из-за покупки российской нефти по цене выше установленного потолка. Сообщалось, что в связи с антироссийскими санкциями энергетические компании Индии не могут получить дивиденды от своих активов в России на сумму более $400 млн.

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