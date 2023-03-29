Пользуясь ситуацией, Индия будет покупать дешевую российскую нефть и финансировать войну.

Крупнейшая в России нефтяная компания "Роснефть" заключила соглашение с Indian Oil Company о "существенном увеличении поставок нефти в Индию". Такое заявление сделала пресс-служба "Роснефти".

Отмечается, что россияне договорились с индийцами не только увеличить объемы поставок, но и расширить номенклатуру поставляемых сортов нефти. При подписании соответствующего договора присутствовал министр нефти и природного газа Индии Хардип С. Пури.

В рамках состоявшихся встреч руководство двух компаний обсуждало среди прочего возможности взаиморасчетов в национальных валютах. Это связано с невозможностью использовать доллар и евро в качестве платежного средства при торговле с Россией.

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Поставки российской нефти в Индию

После того, как Европа ввела против России санкции и отказалась от российских нефти и нефтепродуктов, основным их покупателями стали Турция, Индия и Китай. Если в прошлом Индия почти не покупала российскую нефть, то сейчас наоборот стала основным ее потребителем.

При этом Индия обещала не нарушать западные санкции против российской нефти, хотя сама к ним не присоединилась. На практике это означает, что Индия не будет платить за российскую нефть больше, чем предусматривает введенный западом ценовой потолок.

Одновременно Индия призывает мир "двигаться дальше" и обращать меньше внимания на самый кровавый военный конфликт в Европе со времен мировой войны, который развязала Россия в Украине.

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