Некоторые владельцы обычных танкеров отказались от торговли с Россией. Gatik и Fractal входят в число фирм, заполнивших образовавшуюся пустоту.

В Индии и Объединенных Арабских Эмиратах появились компании, владеющие танкерными активами на сумму 2 миллиарда долларов. Менее чем за год они собрали флот, который сейчас доставляет миллионы баррелей российской нефти по всему миру.

Офис в индийском Мумбаи принадлежит компании Gatik Ship Management, пишет Bloomberg. Однако, помещение в офисном центре, записанное как адрес фирмы, давно закрыто, на двери нет даже дверной ручки, а перед входом валяется куча почты. Другая фирма - Fractal Shipping - находится в Дубае. Небольшой офис в захудалом промышленном районе не дает ни малейшего намека на то, что он тоже является маленьким винтиком в обширной новой российской цепочке поставок нефти.

"Именно эта новая порода игроков танкерного рынка помогла российской нефти продолжить движение по всему миру. Санкции в отношении российской нефти, по-видимому, очень мало повлияли на общий объем экспорта", - сказала Ребекка Галанопулос Джонс, старший контент-аналитик компании VesselsValue, которая отслеживает цены на тысячи торговых судов.

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Граничная цена на россискую нефть в $60 за баррель была установлено намеренно высокой - США хотели, чтобы российская нефть со скидкой продолжала поступать на рынки, и оба новых грузоотправителя используют множество западных страховок.

Согласно данным, собранным Bloomberg, около трех четвертей флота Gatik обслуживается взаимными фондами Международной группы клубов по защите и возмещению убытков в Британии. Обе компании имеют в своем флоте множество судов, зарегистрированных в одной из 13 организаций-членов International Group - "Американском клубе" с головным офисом в Нью-Йорке.

Главный операционный директор "Американского клуба" Дэниел Тадрос подтвердил, что его организация обслуживает суда фирм Gatik и Fractal, добавив, что обе компании предоставили так называемые аттестации - документированные заявления, подтверждающие, что закупки нефти осуществляются в соответствии с ценовым пределом G7.

Потребность в таких компаниях, как Gatik и Fractal, возросла, потому что многие традиционные западные судоходные компании прекратили перевозку российских товаров либо в знак протеста против вторжения РФ в Украину, либо из-за угрозы попасть под санкции.

Еще до начала действия эмбарго огромное количество танкеров начало продаваться новой группе покупателей, личности и принадлежность которых зачастую были неясны.

Согласно данным Bloomberg, флот Gatik может перевозить около 30 миллионов баррелей нефти и топлива. Транспортная мощность Fractal приближается к 15 миллионам баррелей.

Согласно данным отслеживания танкеров, почти все танкеры "Фрактала" и "Гатика" в этом году заходили в российские порты или принимали российские грузы с перевалкой "судно-судно".

Индия и ОАЭ не поддержали введение ценового потолка, и у них нет других санкций в отношении российской нефти. Они также могут на законных основаниях пользоваться западными услугами, если они подтвердят, что грузы были куплены по граничной цене или ниже нее.

По данным VesselsValue, фирмы, которая отслеживает продажу и покупку торговых судов, самое раннее зарегистрированное приобретение танкера компанией Gatik было в июне 2022 года, а последнее - в феврале этого года. По данным информационной системы Equasis, Fractal регистрировала суда в том же месяце.

Одним из таких примеров является танкер "Гатик" Jumbo, который 11 февраля был замечен заходом в порт Усть-Луга в российском Балтийском море. По данным Equasis, судно перешло под управление Gatik 3 февраля.

Россия экспортировала около 3,2 млн баррелей сырой нефти в день из своих портов в течение двух месяцев после того, как 5 декабря было введено ограничение и запрет на импорт из Европы, что мало изменилось по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Две названных фирмы являются частью новой сети цепочки поставок, позволяющей этому случиться.

Ни Gatik, ни Fractal не указаны в качестве бенефициарных владельцев танкеров в их флотах, что означает, что они, вероятно, эксплуатируют корабли для других, чья личность часто не разглашается. На сайте Американского клуба они указаны как "зарегистрированные владельцы" своих судов. Это распространенная форма владения судном в судоходной отрасли, но она не указывает на истинного владельца судна.

Нефтянное эмбарго - что известно

Как сообщал УНИАН, Европа и страны "Большой семерки" запретили почти весь морской импорт нефти из России с 5 декабря 2022 года. В рамках эмбарго был введен верхний предел цен на продажу российской нефти на уровне $60 за баррель.

С 5 февраля 2023 года нефтянные санкции ЕС и G7 распространились на нефтепродукты из РФ, в частности дизельное топливо, мазут и прочее.

Чтобы помочь России обойти санкции, появился теневой флот танкеров. Сперва это была небольшая армада нефтяных танкеров, но сейчас сотни судов с топливом пытаются скрыть от посторонних глаз, куда они направляются. Российский флот "теневых" нефтяных танкеров становится проблемой для всех остальных: стоимость фрахта растет из-за уменьшения количества свободных судов на рынке, а эксперты не уверены, что эти танкеры вернутся обратно из "теневого" флота на нормальный транспортный рынок.

Как сообщал CNN в начале марта, ежемесячно российский теневой флот пополняется 25-35 судами. Всего для перевозки российской нефти используется около 600 танкеров (10% мирового рынка).

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