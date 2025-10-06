Энергопоставщики делают ставку на сеть огромных батарей американского производства.

Украина разработала новую стратегию по обеспечению электроснабжения в зимний период на фоне российских ударов по энергоинфраструктуре. Как пишет The Wall Street Journal, прошлой зимой энергетики в основном смогли обеспечить электроснабжение, несмотря на обрушившиеся на них ракеты и беспилотники.

"Но с тех пор Россия нарастила производство ударных беспилотников, что позволяет ей подавлять украинскую ПВО, что, вероятно, сделает эту зиму еще более опасной для Украины", - отмечает WSJ.

Теперь энергопоставщики страны делают ставку на сеть огромных батарей американского производства, хранящихся в строго секретных местах, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение. Такие аккумуляторные парки предназначены для устранения перебоев в энергоснабжении Украины и регулирования его работы, предоставляя альтернативный источник энергии даже в случае атак на энергосистему.

"Аккумуляторные парки общей мощностью 200 мегаватт способны обеспечивать электроэнергией около двух часов примерно 600 000 домов, что эквивалентно электроснабжению города размером с Вашингтон. При этом, самое главное, что во время бомбардировок энергоблоки дают инженерам время для восстановления электроснабжения и предотвращения отключений электроэнергии", - пишет WSJ.

При этом, чтобы не делать аккумуляторные парки мишенью, украинцы хранят в секрете информацию об их конкретном местоположении и мерах защиты от российского нападения, включая стратегически размещенные системы ПВО.

"Шесть объектов, расположенных в Киеве и Днепропетровской области, подключены к энергосистеме и обеспечивают электроснабжение в случае отключения другого источника, например, тепловой электростанции, что помогает избежать веерных отключений электроэнергии".

Кроме того, Украина делает ставку на развитие альтернативных источников энергии, таких как ветряная и солнечная. Возобновляемые источники энергии не могут полностью заменить атомную или угольную, но их наличие вносит разнообразие в энергобаланс, отмечается в статье. Они также работают независимо, что является преимуществом в зоне боевых действий, где при поражении одной ветряной турбины остальные могут продолжать работать, в отличие от тепловой электростанции, которая полностью останавливается при поражении.

"Аккумуляторы теперь играют свою роль и в возобновляемой энергетике, помогая регулировать энергию, вырабатываемую из различных источников, чтобы гарантировать подачу электроэнергии даже в отсутствие солнца или при остановке турбин".

Также важным преимуществом для Украины является их модульность. Каждый блок можно отключать и заменять, не влияя на другие элементы. Для замены каждого элемента в новой сети требуется минимальное оборудование, и все они обладают функциями пожарной безопасности, которые "в условиях Украины становятся ещё важнее", заявил Джулиан Небреда, генеральный директор Fluence, американской компании, поставившей аккумуляторы.

Удары РФ по российской энергетике

В последнее время Россия усилила удары по объектам энергетики, пытаясь оставить украинцев без света.

В результате удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры 5 октября , повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", из-за чего жители областного центра и Запорожского района остались без света.

В ночь на 4 октября россияне нанесли удары по важным объектам электроснабжения на Черниговщине, в результате чего около 50 тысяч человек остались без света.

Также оккупанты на прошлой неделе два раза атаковали газовые объекты, которые обеспечивают украинцев газом в отопительный период.

