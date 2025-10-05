Без света остались десятки тысяч абонентов.

Россияне ночью 5 октября массированно атаковали Запорожье ударными беспилотниками и крылатыми ракетами, в городе значительные разрушения домов и инфраструктуры, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр Запорожья Иван Федоров.

Первая информация о последствиях обстрела начала поступать в 3 часа ночи. Федоров сообщал о не менее 10 ударов шахедами и управляемыми авиабомбами. В некоторых районах города начались перебои со светом и водой, на территории одного из предприятий возник пожар.

"В результате комбинированного удара по Запорожью одна женщина погибла, по меньшей мере четыре человека ранены. Среди пострадавших 16-летняя девушка", - сообщал Федоров.

Видео дня

По состоянию на утро, по сообщению Федорова, известно о 9 пострадавших и одном погибшем человеке.

От вражеских ударов пострадали 3 района города. В частности, повреждены восемь многоэтажек, восемь частных домов и нежилые здания. Один многоквартирный дом подвергся серьезным разрушениям. В других - выбиты окна и повреждены фасады.

Кроме того, по сообщению Федорова, в результате ночной вражеской атаки в Запорожье и районе без света остались более 73 тысяч абонентов - более 67 тысяч абонентов областного центра и более 6 тысяч - Запорожского района.

Обновлено 8.50. Количество пострадавших от российской атаки возросло до 10. Федоров сообщил, что состояние большинства пострадавших позволяет амбулаторное лечение.Два человека - 60-летний мужчина и 69-летняя женщина - еще обследуются медиками.

Российская атака на Украину - что известно

Россия сегодня массированно атаковала Украину дронами и ракетами, основными направлениями удара были западные регионы, Одесса и Запорожье. В частности, сильные взрывы раздавались во Львове, Ивано-Франковске, Стрые.

В результате атаки часть Львова осталась без света, в городе бушуют пожары, в частности, горит индустриальный парк Sparrow.

Мэр города Андрей Садовый добавил, что пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но лучше закрыть окна и оставаться в безопасном месте.

Вас также могут заинтересовать новости: