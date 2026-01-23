Выйти на прогнозируемые графики: Шмыгаль дал обнадеживающий прогноз по свету

По его словам, формируются дополнительные резервные бригады для усиления работы.

В ближайшие дни в Украине планируется переход от аварийных к почасовым отключениям света. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, ситуация в энергосистеме остается тяжелой - есть существенный дефицит мощности.

"Однако благодаря скоординированным действиям "Укрэнерго" и операторов системы распределения видим тенденцию к частичной стабилизации. Рассчитываем в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных к почасовым отключениям. Наша задача - выйти на прогнозируемые графики объемом до 3-4 очередей. Также формируем дополнительные резервные бригады для усиления работы", - написал он.

По его словам, была проведена полная верификация когенерационных установок по Киеву и области.

"Четко определили их общее количество и техническую работоспособность. Сейчас из введенных в эксплуатацию мощностей только треть осуществляет фактическую подачу энергии в сеть. В этом вопросе взаимодействуем с местными властями. Все установки должны работать", - добавил министр.

Отключение света - прогнозы экспертов

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев заявил, что улучшение погоды не повлияет на ситуацию со светом в Киеве, ведь главная проблема - не мороз, а серьезные повреждения линий электропередач.

По его словам, сейчас ограничены возможности распределения и передачи электрической энергии в Киев: сейчас блоки атомных электростанций работают не на полную мощность, потому что некуда передавать электрическую энергию.

