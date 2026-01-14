РФ в трескучий мороз оставила десятки тысяч людей без шансов на свет: где сейчас хуже всего

В Минэнерго до сих пор не называют даже ориентировочный срок возвращения Киева к графикам отключений.

В Днепропетровской области в результате очередных российских атак на энергетические объекты десятки тысяч потребителей остались без света, сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов.

"В Днепропетровской области в результате ночных атак было обесточено 74 тысячи потребителей. По состоянию на утро без электроснабжения оставались более 40 тысяч абонентов", - сообщил Некрасов, добавив, что восстановительные работы продолжаются.

Однако самая сложная ситуация с электричеством, по его словам, остается в столице и Киевской области, где графики почасовых отключений света до сих пор не действуют. Некрасов не назвал даже ориентировочное время возвращения Киева и области к прогнозируемым отключениям.

"Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Аварийно-восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия", - отметил исполняющий обязанности министра.

Он добавил, что аварийно-восстановительные работы продолжаются и на энергообъектах Одесской области. Некарасов также сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий временно обесточены 12 населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях.

В Минэнерго добавили, что в большинстве регионов Украины 14 января действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Промышленность должна снизить потребление электроэнергии до определенного уровня, поскольку действуют графики ограничения мощности.

И.о. министра энергетики призвал украинцев максимально уменьшить нагрузку на энергосистему и по возможности ограничить пользование мощными электроприборами.

"Экономное потребление электроэнергии поможет сократить продолжительность вынужденных отключений", - подытожил Некрасов.

Атаки РФ на украинскую энергетику - последние новости

В ночь на 13 января Россия в очередной раз нанесла удары дронами и ракетами по энергетике Киева и области. Из-за последствий вражеской атаки в Киеве и части области введены аварийные отключения, которые до сих пор не отменены.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко констатировал, что после очередной атаки ситуация со светом на Правобережье Киева сравнялась с Левобережьем столицы.

Атака на столичную энергетику в ночь на 13 января стала второй за неполную неделю. В результате целенаправленного удара по столице в ночь на 9 января в Киеве остались без теплоснабжения 6 тысяч многоэтажек. По состоянию на вечер 12 января их число удалось уменьшить до 800. Без тепла более трех суток подряд находились жители в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах.

