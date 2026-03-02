'Посмотрим, как мы пройдем эту весну': военнослужащий рассказал об изменениях на фронте

По словам Карпюка, для командиров бригад весна и листья "становятся такой же неожиданностью, как снег для коммунальщиков Киева".

С приходом весны на фронте произойдет ряд изменений, поэтому необходимо повышать оперативную осведомленность. Об этом в эфире Radio NV сказал Серж Марко (Александр Карпюк), военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады Сил беспилотных систем.

"Мы сейчас подходим к довольно сложному для нас периоду, потому что у нас каждую весну - это день сурка... Нет листьев, все посадки лысые, все прекрасно видно", - отметил он.

По словам военнослужащего, все меняется после марта, ведь распускаются листья и посадки становятся зелеными, после чего россияне начинают ходить по ним.

"Несколько километров - ты можешь себе обеспечить такую ротацию, и мы их просто не видим", - добавил Марко.

Таким образом, отметил он, "Мавки" сильно теряют в оперативной осведомленности.

""Крылья" должны расширить эту линию и составить паритет по оперативной осведомленности на весну", - сказал представитель батальона и добавил, что необходимо, в частности, определенным образом модернизировать соответствующие средства.

По словам Карпюка, "мы немного деградировали" по оперативной осведомленности.

"Для всех комбригов весна и листья становятся такой же неожиданностью, как снег для коммунальщиков Киева. И вдруг начинается суматоха: "У нас враг скопился в переднем эшелоне за три километра под листьями, мы его не видим, а они там уже себе блиндажей накопали. Что делать? Их там больше, чем у нас пехоты на линии. Чем мы будем отвечать?" - сказал военнослужащий.

Поэтому, подчеркнул он, необходимо повышать оперативную осведомленность.

"Посмотрим, как мы пройдем эту весну, насколько мы к этому готовы, скажем так", - добавил Марко.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщалось, военный обозреватель Денис Попович отметил, что российские захватчики не уменьшают интенсивность штурмов, но их наступление приостановилось. По его мнению, это свидетельствует об истощении оккупационных войск и снижении качества их ресурса.

Попович, в частности, считает, что завоевание россиянами небольшой площади украинской земли в феврале на фоне неизменного количества штурмовых действий говорит об "уменьшении эффективности российских наступлений".

