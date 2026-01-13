По всей столице и части Киевской области введены аварийные отключения: графики не действуют

Вернуться к почасовой подаче света обещают после стабилизации системы.

Утром 13 января по всей столице и части Киевской области были применены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Причина отказа от почасовых графиков комплексная. К последствиям ракетно-дроновой атаки врага на энергообъекты добавились сильный мороз и непогода в Киевской области.

До этого аварийные отключения были на левом берегу Киева и в Печерском и Голосеевском районах на правом. Их ввели еще после предыдущего масштабного удара по столице 9 января.

Видео дня

Таким образом, сейчас предварительные почасовые графики отключений электроэнергии в Киеве и области пока не действуют. Вернуться к ним обещают сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Удар России по Киеву - последние новости

В результате целенаправленного удара по столице в ночь на пятницу, 9 января, в Киеве остались без теплоснабжения 6 тысяч многоэтажек. По состоянию на вечер 12 января их число удалось уменьшить до 800. Без тепла более трех суток подряд находились жители в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах.

В домах без отопления местами температура опустилась до 0°C. В квартирах на окнах образуется лед, некоторые трубы и батареи раскалываются. Жители сообщают, что причиной стало халатное отношение коммунальщиков, которые не спустили вовремя воду из системы отопления.

Вас также могут заинтересовать новости: