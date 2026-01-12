Сотни домов до сих пор без тепла: какая ситуация с восстановлением отопления в Киеве

После последней вражеской атаки без теплоснабжения остались 6 тысяч многоэтажек.

В Киеве без тепла остаются еще почти 800 домов, в частности в Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов. В остальных подачу отопления уже восстановили.

Мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что в результате повреждений инфраструктуры города после последней массированной атаки врага без теплоснабжения остались 6 тысяч многоэтажек.

"Ремонтно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Днем и ночью работают и энергетики. Потому что ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается в Киеве очень сложной", - подчеркнул городской голова.

Видео дня

По его словам, коммунальщики и энергетики делают все возможное в этой чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами.

Ситуация в энергосистеме Украины – последние новости

Член энергетического комитета парламента Сергей Нагорняк сообщил, что поврежденное в результате обстрела РФ в ночь на 9 января оборудование на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве до сих пор не удалось починить. По его словам, ни одно защитное сооружение не может защитить от баллистических ракет, которыми враг атаковал столичные ТЭЦ.

В понедельник, 12 января, после обеда во всем Киеве были применены экстренные отключения. Как рассказали в ДТЭК, вынужденный шаг энергетиков связан с недавним обстрелом столицы в ночь на 9 января, который наложился на резкое похолодание и серьезное ухудшение погодных условий.

Вас также могут заинтересовать новости: