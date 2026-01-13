По всей Украине 14 января запланированы отключения света: как будут действовать графики

Причиной отключений являются последствия российских атак на энергообъекты.

В среду, 14 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – подчеркнули в ведомстве.

Также там рекомендуют потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику.

Ситуация со светом в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, в результате ночной российской атаки 13 января Киев и 7 областей остались без света. Речь идет о Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий были обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской и Закарпатской областях.

Народный депутат Сергей Нагорняк оценил ситуацию в энергосистеме Украины и заявил, что на восстановление энергетической инфраструктуры Украине нужно минимум год-полтора. Он отметил, что массированными ударами по Украине россияне сейчас пытаются оставить без электроснабжения, без тепла и без воды города-миллионники.

Что касается Киева, то мэр Виталий Кличко во вторник сообщил, что электроэнергии не хватает даже критической инфраструктуре. "Энергетики работают. Но ситуация чрезвычайно сложная. Что касается тепла – без отопления сейчас около 500 многоэтажек. Ремонтные бригады тоже работают днем и ночью", – написал он.

